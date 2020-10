Botafogo x Cuiabá: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), pelas oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o recebe o Cuiabá nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Nílton , buscando apenas na vitória. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Cuiabá DATA Terça-feira, 27 de outubro de 2020 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Vindo de uma derrota para o e um empate sem gols com o , pelo Brasileirão, o Botafogo volta suas atenções para a Copa do .

Para o jogo de ida das oitavas de final da , a equipe carioca não poderá contar com o goleiro Gatito Fernandez e o atacante Kalou, lesionado.

O último adversário do FOGÃO na Copa do Brasil foi o . Depois da vitória no Nilton Santos, nossos pitbulls confirmaram a classificação na casa do rival e formaram a bagunça. Quem lembra do sambinha do Honda e das resenhas?🤣🔥 pic.twitter.com/EVytLhP86W — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) October 26, 2020

Já José Welison também não poderá disputar a competição, uma vez que já jogou a Copa do Brasil pelo .

O Cuiabá, por outro lado, tem uma dor de cabeça ainda maior. O técnico Marcelo Chamusca não poderá contar com sete atletas que já estavam inscritos na Copa do Brasil por outras equipes: Sena, Luiz Gustavo, Felipe Ferreira, Felipe Marques, Élton, Jenison e Marcinho.





Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Rafael Forster, Caio Alexandre e Honda; Rhuan, Matheus Babi e Pedro Raul.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Edilson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Ratinho, Ariel Cabral e Shaylon; Keko, Fernandão e Vinícius.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 2 Botafogo Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 Grêmio 3 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Cuiabá Copa do Brasil 27 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília) Botafogo x Ceará Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

GOIÁS

VJOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 13 de outubro de 2020 Goiás x Campeonato Brasileiro 16 de outubro de 2020

