Botafogo x Coritiba: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (17) querendo continuar fora do Z-4; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo recebe o América-MG no estádio Nilton Santos, neste sábado (17), às 19h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Vindo de duas partidas sem perder, o Botafogo quer dar sequência ao bom momento e somar mais pontos para se manter distante da zona de rebaixamento. O Alvinegro, 12º colocado com 31 pontos, segue sem poder contar com Rafael e Daniel Borges, ambos no departamento médico.

O Coritiba, por sua vez, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 28 pontos. O Coxa vem de trinfo na última rodada, mas não terá Henrique, Willian Farias, Diego Porfírio e Léo Gamalho, lesionados, além de Martínez, suspenso.

Escalações:

Escalação do provável BOTAFOGO: Gatito, Douglas Borges, Kanu, Victor Cuesta, Marçal, Tchê Tchê, Eduardo, Lucas Fernandes, Jeffinho, Victor Sá e Júnior Santos.

Escalação do provável CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade e Robinho; Hernan Pérez (Warley), Fabrício Daniel e Alef Manga.

Desfalques

Botafogo

Rafael e Daniel Borges, no departamento médico, desfalcam o Alvinegro.

Coritiba

Martínez, suspenso, Henrique, Willian Farias, Diego Porfírio e Léo Gamalho, no departamento médico, são as baixas do Coxa.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Botafogo é favorito contra o Coritiba nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,80 na vitória do Fogão, $ 3,40 no empate e $ 4,40 caso o Coxa vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,40 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,90 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se os dois times marcam, pagando-se $ 2,05 caso positivo, e $ 1,70 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ.

• Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (árbitro), Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (assistentes), Grazianni Maciel Rocha (Quarto árbitro) e Daiane dos Santos (AVAR)