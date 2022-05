Botafogo x Ceilândia: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Botafogo e Ceilândia se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Ceilândia DATA Quinta-feira, 12 de maio de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro - MG

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Marcus Vinicius Gomes - MG

Quarto árbitro: João Ennio Sobral - RJ

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (12), no Nilton Santos.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Botafogo volta as atenções para a Copa do Brasil.

Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, o Alvinegro pode perder por até dois gols de diferença para avançar às oitavas de final.

Já o Ceilândia, com duas vitórias e um empate na Série D, precisa ganhar por quatro gols de diferença para se classificar, ou por três para levar a disputa para os pênaltis.

Enquanto o Botafogo entrou na competição apenas na terceira fase, o Ceilândia eliminou o Londrina e o Avaí nas rodadas anteriores.

A campanha do Ceilândia na Copa do Brasil 2022

Ceilândia 2 x 0 Londrina - 2 de março de 2022

Avaí 1 x 2 Ceilândia - 10 de março de 2022

Ceilândia 0 x 3 Botafogo - 20 de abril de 2022

Botafogo x Ceilândia - 12 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 1 Juventude Brasileirão 1 de maio de 2022 Flamengo 0 x 1 Botafogo Brasileirão 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Fortaleza Brasileirão 15 de maio de 2022 18h (de Brasília) América-MG x Botafogo Brasileirão 21 de maio de 2022 21h (de Brasília)

CEILÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceilândia 3 x 0 Operário Série D 30 de abril de 2022 Ceilândia 1 x 0 Ação Série D 7 de maio de 2022

Próximas partidas