Botafogo x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Vozão depende apenas de seus esforços para seguir na elite do futebol brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na internet

Dependendo apenas de si para se manter na Série A, o Ceará visita o neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para RJ, , , Sergipe, Rio Grande do Sul, CE, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Campinas, Ribeirão Preto, Sul de Minas e São Carlos), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Ceará DATA Domingo, 8 de dezembro de 2019 LOCAL Nilton - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida comprou mais de 12 mil ingressos para o último jogo do ano / Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Ainda com chances de se classificar para a , o Alvinegro terá três desfalques no último compromisso do ano.

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Luiz Fernando Cícero e Diego Souza, não entram em campo.

O Alvinegro inicia a última rodada do Brasileirão na 15ª posição, com 42 pontos.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Lucas Barros; Alex Santana, João Paulo e Léo (Gustavo Bochecha); Rhuan, Luiz Henrique (Igor Cássio) e Vinícius Tanque

CEARÁ

Após a derrota do para o , o voltou a depender apenas de si para seguir na elite do futebol brasileiro.

"De maneira nenhuma podemos entrar em uma partida decisiva sabendo que resolverá a nossa situação pensando em empatar. Eu vejo que é dessa maneira que as coisas podem acontecer. Vamos ver que é muito mais que só futebol. Eu me sinto em casa aqui, é a minha segunda casa. É isso que a gente tem que tentar transparecer. O Ceará precisa e merece se manter na primeira divisão, com planejamento e sonhos que tenho certeza que serão alcançados muito em breve", destacou o meia Ricardinho.

O técnico Argel Fucks também não poderá contar com três jogadores, suspensos. Fabinho, João Lucas e Lima.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Eduardo Brock e Cristovam; William Oliveira, Ricardinho, Chico, Felipe Silva e Thiago Galhardo; Leandro Carvalho

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 21 confrontos entre as equipes, o Botafogo registra oito vitórias, contra cinco do Ceará, além de oito empates. No entanto, nos últimos três encontros, foram três empates sem balançar as redes.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Ceará 0 x 0 Botafogo Brasileirão 2018 Ceará 0 x 0 Botafogo Brasileirão 2018 Botafogo 0 x 0 Ceará Brasileirão 2015 Botafogo 0 x 1 Ceará Brasileirão 2015 Ceará 0 x 0 Botafogo Brasileirão Série B

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Brasileirão 30 de novembro 2 x 0 Botafogo Brasileirão 4 de dezembro

CEARÁ