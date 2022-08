Botafogo x Ceará: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (6), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Botafogo e Ceará se enfrentam neste sábado (6), a partir das 16h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Corinthians na última rodada, o Botafogo busca a recuperação em casa. No meio da tabela, com 24 pontos, o Alvinegro soma sete vitórias, três empates e 10 derrotas no Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Luís Castro pode ter o retorno do lateral-direito Rafael, recuperado de lesão. Porém, a tendência é de início no banco de reservas.

Por outro lado, Marçal, com lesão muscular, é desfalque certo, assim como Victor Sá e Diego Gonçalves.

Já o Ceará, que vem de derrota para o São Paulo no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, quer surpreender o rival após a série de três resultados negativos.

Marquinhos Santos não poderá contar com Richardson, suspenso, além de Bruno Pacheco, Rodrigo Lindoso, Dentinho e Matheus Peixoto, machucados.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo registra nove vitórias, contra seis do Ceará, além de 10 empates. No primeiro turno, o Alvinegro venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luíz; Richard, Lima; Vina, Guilherme Castilho; Cleber, Mendoza.

Possível escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Mezenga e Hugo; Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Eduardo; Lucas Piazon, Jeffinho e Erison.

Desfalques da partida

Botafogo:

Marçal: lesionado.

Victor Sá e Diego Gonçalves: transição física.

Ceará:

Richardson: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Rodrigo Lindoso, Dentinho e Matheus Peixoto: lesionados.

Quando é?

JOGO Botafogo x Ceará DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 0 Athletico-PR Brasileirão 24 de julho de 2022 Corinthians 1 x 0 Botafogo Brasileirão 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Atlético-GO Brasileirão 13 de agostos de 2022 21h (de Brasília) Juventude x Botafogo Brasileirão 21 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 30 de julho de 2022 São Paulo 1 x 0 Ceará Copa Sul-Americana 3 de julho de 2022

Próximas partidas