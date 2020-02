Botafogo x Boavista: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Alvinegro entra em campo neste domingo (1), pela primeira rodada da Taça Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Boavista estreiam na neste domingo (1), às 19h (de Brasília), no estádio Nilton . O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ), além do Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Boavista DATA Domingo, 1º de março de 2020 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Botafogo esteia na Taça Rio / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ) e Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após não classificar para a fase final da , o Botafogo estreia na Taça Rio visando apenas a vitória em casa.

Ainda sem poder contar com Honda, o Alvinegro também não terá o centroavante Pedro Raul. Cícero deve ser novamente improvisado na função.

Do outro lado, o Boavista espera repetir a campanha do primeiro turno. Na final da etapa anterior da competição, a equipe foi parada apenas pelo .

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Danilo Barcelos (Guilherme Santos); Thiaguinho, Alex Santana e Bruno Nazário; Luiz Fernando (Danilo Barcelos), Cícero, Luís Henrique.​

Provável escalação do Boavista: ​Klever; Wellington Silva, Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Erick Flores e Michel; Tartá, Jefferson Renato e Caio Dantas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Botafogo 9 de fevereiro 1 (3) x (4) 1 Botafogo Copa do 20 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Botafogo Campeonato Carioca 7 de março 18h (de Brasília) Botafogo x Campeonato Carioca 15 de março 16h (de Brasília)

BOAVISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 2 19 de fevereiro Boavista 1 x 2 Flamengo Campeonato Carioca 22 de fevereiro

Próximas partidas