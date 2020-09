Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), em duelo atrasado da primeira rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, e entram em campo na noite desta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton , em duelo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para Rio de Janeiro, Bahia e parte da rede), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Bahia DATA Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo ( para RJ e BA), além do canal Premiere. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Buscando reencontrar o caminho da vitória, o Botafogo visa apenas na vitóría para dar início a recuperação no Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, o técnico Paulo Autuori conta com problemas de lesão e não teve muito tempo para treinar.

Quarta-feira é dia de voltar a campo com determinação e buscar a vitória. Pra cima, GLORIOSO!🔥⚫️⚪️



Já o Bahia também entra em campo visando a vitória para deixar a lanterna do Brasileirão.

O técnico Mano Menezes terá o retorno de Nino Paraíba, suspenso na derrota para o -PR por 1 a 0 na última rodada, enquanto Gilberto e Élber são tratados como dúvidas.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Kevin (Fernando), Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Kanu, Victor Luis; Rentería, Caio Alexandre e Honda; Kalou, Matheus Babi.

Provável escalação da Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Gregore, Ramires e Rodriguinho; Marco Antônio (Élber ou Clayson) e Saldanha (Gilberto).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Botafogo Copa do 24 de setembro de 2020 1 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 11h (de Brasília) Botafogo x Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

BAHIA

VJOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 Bahia Campeonato Brasileiro 17 de setembro de 2020 1 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020

Próximas partidas