Botafogo x Avaí: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta segunda-feira (13), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Botafogo e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (13), no Nilton Santos, a partir das 19h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quando é?

JOGO Botafogo x Avaí DATA Segunda-feira, 13 de junho de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza - SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Miguel Cataneo Ribeiro - SP

Quarto árbitro: Bruno Mota Correia - RJ

VAR: Vinicius Furlan

Informações da partida

Vindo de três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos, o Botafogo busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar do risco de rebaixamento. Na última rodada, foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0 e, apesar dos resultados negativos Textor mostrou apoio ao técnico Luís Castro.

"Luis Castro é meu sócio e é o líder do nosso projeto. Ele e eu deixamos claro que nosso objetivo este ano era consolidar nossa posição como clube da Série A e construir campeonatos nos anos seguintes. Todos nós sabíamos que ele estava começando a temporada com uma lista de transição de jogadores aspirantes e isso não mudou", afirmou.

Para o confronto em casa, o Bota não poderá contar com Saravia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Daniel Borges é o provável substituto.

Por outro lado, Philipe Sampaio e Diego Loureiro voltam a ficar à disposição.

O Botafogo volta a campo pelo Brasileirão nesta segunda, para enfrentar o Avaí. 🔥⚽ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/ApW1u6Dmm6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 11, 2022

Já o Avaí, com 11 pontos, também chega pressionado, com quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

Jean Pyerre, machucado, é o único desfalque do técnico Eduardo Barroca.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, foram seis vitórias do Botafogo, contra três do Avaí, além de sete empates.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Cuesta e Hugo; Oyama (Kayque), Tchê Tchê (Del Piage) e Lucas Fernandes; Chay, Victor Sá e Vinícius Lopes.

Avaí: Vladimir; Rodrigo e Arthur Chaves; Kevin e Cortez; Bruno Silva, Raniele e Eduardo; Morato, Bissoli e Muriqui.

Desfalques

Botafogo

Saravia: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Avaí

Jean Pyerre: machucado.

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 2 Goiás Brasileirão 7 de junho de 2022 Palmeiras 4 x 0 Botafogo Brasileirão 9 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x São Paulo Brasileirão 16 de junho de 2022 16h (de Brasília) Internacional x Botafogo Brasileirão 19 de junho de 2022 18h (de Brasília)

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 São Paulo Brasileirão 4 de junho de 2022 Atlético-GO 2 x 1 Avaí Brasileirão 9 de junho de 2022

Próximas partidas