Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Alvinegros entram em campo nesta quarta-feira (19), pela quarta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o recebe o nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do torneio nacional. O duelo terá transmissão ao vivo na TV Globo, Sportv (exceto RJ) e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Botafogo x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O amistoso terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv (exceto RJ) e Premiere. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real, a partir das 21h30.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com dois empates no Brasileirão, o Botafogo entra em campo nesta quarta (19) sem poder contar com Victor Luis. Com apendicite, o lateral-esquerdo deve dar lugar a Danilo Barcelos ou Guilherme Santos.

Atualmente, a equipe carioca ocupa a 14ª posição com dois pontos, mas tem uma partida a menos (jogo contra o na primeira rodada foi adiado).

Já o Atlético-MG chega embalado com três vitórias e 100% de aproveitamente, na liderança do Brasileirão.

Com Otero negociando com o , o técnico Jorge Sampaoli não deverá relacionar o venezuelano para o duelo.

A semana ainda foi marcada pela chegada de Eduardo Sasha, ex-Santos. Mas o nome do jogador ainda precisa aparecer no BID.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Barrandeguy, Benevenuto, Kanu, Danilo Barcelos (; Honda, Caio Alexandre; Luís Henrique, Bruno Nazário, Guilherme Santos (Luiz Fernando); Matheus Babi.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Guga, Réver, Junior Alonso (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco (Jair) e Hyoran; Keno, Savarino e Marrony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 0 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Botafogo Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 12h (de Brasília) Paraná x Botafogo Copa do 26 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 2 Corinthians Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 Atlético-MG 2 x 0 Ceará Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas