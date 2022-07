Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (17), no Nilton Santos, a partir das 18h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Botafogo volta as atenções para o Brasileirão. Atualmente, no meio da tabela, soma 10 pontos (seis vitórias, três empates e sete derrotas).

Para o confronto em casa, o técnico Luís Castro não poderá contar com Hugo e Daniel Borges, expulsos na derrota para o Cuiabá. DG é o mais cotado para assumir a lateral esquerda.

Mais um dia de trabalho forte na Cidade do #Galo 💪🐔 pic.twitter.com/vxvZMNhMXy — Atlético (@Atletico) July 15, 2022

Do outro lado, o Atlético-MG, eliminado na Copa do Brasil após a derrota para o Flamengo no meio da semana, busca se manter no G-4 do Brasileiro.

Pressionado, o técnico El Turco terá apenas o desfalque do lateral esquerdo Dodô, com Covid-19.

Em 78 jogos disputados entre as equipes, são 33 vitórias do Botafogo, 25 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último confronto, válido pelo Brasileirão de 2020, o Galo venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Botafogo: Gatito; Kanu, Carli (Lucas Piazon) e Philipe Sampaio; Saravia, Del Piage (Sauer), Tchê Tchê (Oyama), Lucas Fernandes e DG; Erison e Vinícius Lopes (Matheus Nascimento).

Possível escalação do Atlético-MG: Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair(Zaracho) e Nacho; Ademir, Hulk e Keno (Vargas).

Desfalques da partida

Botafogo:

Hugo e Daniel Borges: suspensos (cartão vermelho)

Atlético-MG:

Dodô: Covid-19.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Botafogo nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,95 na vitória do Galo, $ 3,40 no empate e $ 4,10 caso o Alvinegro vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,69 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,18 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,87, ou ímpar, pagando-se $1,98.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Botafogo x Alético-MG DATA Domingo, 17 de julho de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 2 x 0 Botafogo Brasileirão 10 de julho de 2022 Botafogo 0 x 2 América-MG Copa do Brasil 15 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Botafogo Brasileirão 20 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Botafogo x Athletico-PR Brasileirão 23 de julho de 2022 21h (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 0 x 0 São Paulo Brasileirão 10 de julho de 2022 Flamengo 2 x 0 Atlético-MG Copa do Brasil 14 de julho de 2022

Próximas partidas