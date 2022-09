Botafogo x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

O Botafogo recebe o América-MG no estádio Nilton Santos, neste domingo (11), às 11h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Com o apoio de sua torcida, o Botafogo vem de vitória na última rodada e agora quer mais uma para se manter distante da zona de rebaixamento. O Fogão está na 13ª posição, com 30 pontos somados, sabe que não poderá contar com Rafael e Daniel Borges, machucados.

Já o América-MG, em oitavo lugar, com 35 pontos, busca o triunfo para seguir firme em seu objetivo de perseguir o grupo de classificação à próxima edição da Libertadores. O Coelho não terá Conti, lesionado, e vendeu Pedrinho para o futebol russo no meio da semana.

Nos últimos 15 jogos entre as equipes, o Botafogo venceu cinco, o América-MG seis, além de quatro empates.

Escalações:

Escalação do provável BOTAFOGO: Gatito Fernández; Saravia, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Jeffinho, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Escalação do provável AMÉRICA-MG: Cavichioli; Cáceres, Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Junho e Martinez; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

Desfalques

Botafogo

Rafael e Daniel Borges, no departamento médico, são as baixas do Fogão.

América-MG

Conti, machucado, e Pedrinho, negociado com o futebol russo, são os desfalques do time mineiro.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Botafogo é favorito contra o América-MG nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,20 na vitória do Fogão, $ 3,10 no empate e $ 3,40 caso o Coelho vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,40 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,90 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se os dois times marcam, pagando-se $ 1,95 caso positivo, e $ 1,80 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ.

• Arbitragem: Jose Mendonça da Silva Junior (árbitro), Marcelo Van Gasse e Victor Hugo dos Santos (assistentes), Felipe Gonçalves Paludo (Quarto árbitro) e Daniel Nobre Bins (AVAR)