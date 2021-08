Botafogo x Vila Nova: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela 20ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo enfrenta o Vila Nova neste domingo (22), às 11h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 20ª rodada da Série B. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Vila Nova DATA Domingo, 22 de agosto de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistente VAR: Tiago Nascimento (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Alvinegro busca mais uma vitória na Série B / Foto: Divulgação Botafogo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há dois jogos sem perder (uma vitória e um empate), o Botafogo entre em campo ampliar a série invicta na Série B para seguir subindo na tabela de classificação. Atualmente, soma 29 pontos e tenta encostar no G-4.

Punido com dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas ofensas à arbitragem no empate com o Guarani na última rodada, o técnico Enderson Moreira está fora do jogo. A equipe será comandada pelo auxiliar Luis Fernando Flores.

Do outro lado, o Vila Nova com três derrotas consecutivas e um empate, registra 19 pontos, e busca se afastar do risco de rebaixamento para a Série C.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Lucas Mezenga, Gilvan e Guilherme Santos; Luís Oyama, Romildo e Marco Antonio; Diego Gonçalves, Warley e Rafael Navarro.

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Renato, Xandão e Ricardo Lima (Kelvin ou Alan Grafite); Mazetti, Dudu, Moacir, Renan Mota e Willian Formiga; Alesson e Henan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 0 Brasil de Pelotas Série B 15 de agosto de 2021 Guarani 1 x 1 Botafogo Série B 18 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Botafogo Série B 27 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Remo x Botafogo Série B 4 de setembro de 2021 16h30 (de Brasília)

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 0 Vila Nova Série B 15 de agosto de 2021 Vila Nova 0 x 0 Vitória Série B 18 de agosto de 2021

