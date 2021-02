Botafogo vê falta de comprometimento de jogadores em "últimos momentos" na elite

O Alvinegro, último colocado e com 99% de chance de cair, enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro

Apenas um milagre nunca antes visto no futebol salvaria o Botafogo de seu terceiro rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Além dos péssimos resultados, que colocam o atual grupo brigando pelo recorde – negativo – de entrar para a história como pior do clube em todos os tempos, um número considerável de jogadores passou a ser notícia por falta de comprometimento com a instituição.

Os casos mais recentes envolvem o zagueiro Marcelo Benevenuto, o atacante Matheus Babi e o jovem goleiro Andrew, todos cortados da partida desta terça-feira (02) contra o Palmeiras, pela 33ª rodada do Brasileirão, por terem se apresentado com atraso para o treinamento do dia anterior. Benevenuto e Babi, inclusive, já haviam protagonizado situação que demonstrava irresponsabilidade ao serem flagrados por torcedores, em plena pandemia, dentro de uma boate após derrota sofrida em casa contra o Corinthians.

Atrasos, vale destacar, têm sido cada vez mais constantes. Dias antes de Benevenuto, Babi e Andrew, Rhuan (atacante), Ênio (meio-campista) e Lecaros (atacante) também e apresentaram com atraso para atividades.

Novo diretor de futebol botafoguense, Eduardo Freeland explicou as punições aos jogadores e falou em “choque de ordem”.

“Tem coisas que são essenciais, e o que mais chama atenção é o comprometimento. É um foco que para mim é inegociável. Tivemos um problema ao longo dessa semana, hoje tivemos novamente, o Babi e o Marcelo tiveram problemas. Optei que o momento era de ter um choque de ordem, uma rigidez um pouco maior, para colocar as coisas no trilho”, afirmou à Botafogo TV.

“Optamos por tirar os atletas do jogo com o Palmeiras, o momento pede uma rigidez um pouco maior. A resposta dos atletas foi muito positiva, inclusive os que deixaram de participar do jogo, pediram desculpas, entenderam. Temos que virar a chave, temos que aproveitar muito bem cada dia e não podemos abrir mão dessa conduta”, completou.

Muito perto de cair

Com 99% de chances de cair e com apenas 23 pontos somados até aqui, o Botafogo, lanterna do Brasileirão, está a 12 pontos do primeiro time fora do Z4 e tem 18 pontos a disputar até o final do certame. Até o momento, o Alvinegro venceu apenas quatro vezes.