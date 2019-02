Botafogo tem alojamento da base interditado por irregularidades

Segundo autoridades, a interdição ocorreu para que haja perícia de engenharia nas instalações do alojamento

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Civil do Rio de Janeiro interditou o alojamento das categorias de base do Botafogo. Localizado no Estádio Caio Martins, em Niterói, as acomodações são a casa de jovens atletas entre 14 e 17 anos.

Segundo a equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA Niterói), rachaduras nas paredes e fiação elétrica inadequada foram os principais motivos para a interdição após denúncias de irregularidades.

A DPCA ainda irá conversas com os responsáveis pelo clube, com isso as investigações seguem em andamento. Os jogadores foram transferidos para o alojamento de General Severiano, casa de mais 16 atletas da base.



(Foto: Getty Images)

Devido a tragédia no Ninho do Urubu, na última sexta-feira (8), que vitimou 10 atletas da base do Flamengo, uma onda de investigações foi iniciada nos alojamentos das equipes cariocas.

Em nota, o Botafogo ressaltou que “está envidando todos os esforços” para atualizar a documentação do local que já serviu de palco para os jogos e treinos do time profissional. Atualmente, o estádio acomoda as categorias de base do clube, do sub-11 ao sub-17.