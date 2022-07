Botafogo-SP x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (31), pela 17ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Em confronto inédito, Botafogo-SP e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (31), no Santa Cruz, a partir das 11h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da NSports, no streaming.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Voltaço aparece na parte de cima da tabela com 26 pontos, enquanto o Botafogo-SP, vindo de duas derrotas, soma 23.

Prováveis escalações

Possível escalação do Botafogo-SP: Deivity; Vidal, Diego Guerra, Ericson e Marcel; Tárik, João Diogo, Fillipe Soutto e Gustavo Xuxa; Luketa e Bruno Michel.

Possível escalação do Volta Redonda: Dida; Welligton Silva, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Danrley, Marcos Júnior, Matheus Alessandro e Caio Vitor; Pedrinho e Raphael Lucas.

Desfalques da partida

Botafogo-SP:

sem desfalques confirmados.

Volta Redonda:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Botafogo-SP x Volta Redonda DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Santa Cruz - Ribeirão Preto, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto árbitro: José Guilherme Almeida E Souza (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 2 x 1 Botafogo-SP Série C 16 de julho de 2022 São José 2 x 1 Botafogo-SP Série C 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-CE x Botafogo Série C 6 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Botafogo-SP x Remo Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Volta Redonda

JOGO CAMPEONATO DATA Manaus 1 x 2 Volta Redonda Série C 19 de julho de 2022 Volta Redonda 2 x 1 Ypiranga Série C 26 de julho de 2022

Próximas partidas