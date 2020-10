Botafogo-SP x Vitória: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 18ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

-SP e entram em campo neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto ), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Botafogo-SP x Vitória DATA Domingo, 24 de outubro de 2020 LOCAL Barradão - Bahia 20h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Equipe rubro-negra faz escala no aeroporto de Dumont-RJ e segue para Campinas; de lá, ônibus para Ribeirão Preto, local da partida de domingo, contra o Botafogo-SP.#PegaLeao

📸: ASCOM/ECV pic.twitter.com/EnSSghfhHa — EC Vitória (@ECVitoria) October 23, 2020

A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV (exceto Bahia), além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando reencontrar o caminho da vitória, o Vitória entra em campo pressionado neste domingo (25), e com pelo menos quatro desfalques confirmados.

O técnico Eduardo Barroca não poderá contar com Carleto, expulso no empate com o no meio da semana, além Alisson Farias, Wallace e Fernando Neto, também estão fora.

Já o Botafogo-SP busca encerrar a sequência de quatro derrotas para iniciar a recuperação e se afastar da zona de rebaixamento.

O técnico Claudinei Oliveira não terá Gilson e Wellington Tanque, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Botafogo-SP: Darley; Val (Alan Dias), Róbson, Wallison Maia e Guilherme Romão; Vitor Bolt, Elicarlos, Bady (Matheus Anjos); Ronald e Rafinha.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Wallace Reis, Carleto, Lucas Candido, Guilherme Rend, Marcelinho, Júnior Viçosa, Ewandro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 1 x 2 Série B 16 de outubro de 2020 1 x 0 Botafogo-SP Série B 20 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Botafogo-SP Série B 31 de outubro de 2020 19h (de Brasília) Botafogo-SP x Série B 6 de novembro de 2020 19h15 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Vitória Série B 17 de outubro de 2020 Vitória 1 x 1 Guarani Série B 23 de outubro de 2020

Próximas partidas