Botafogo-SP x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor entra em campo neste domingo (8), pela nona rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a terceira vitória consecutiva no , o visita o -SP neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pela nona rodada do torneio estadual. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Tocantins), além do canal Premiere, na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-SP x São Paulo DATA Domingo, 8 de março de 2020 LOCAL - Ribeirão Preto, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor quer a vitória fora de casa / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo na TV Globo (para SP, Campinas, Ribeirão Preto, Tocantins), além do canal Premiere, na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com derrota na fase de grupos da , o São Paulo entra em campo mirando a terceira vitória seguida no Campeonato Paulista.

No entanto, o técnico Fernando Diniz deve mudar a estratégia e utilizar o time reserva neste domingo, já visando o duelo contra a na próxima semana.

Do outro lado, o Botafogo-SP aparece na lanterna do Grupo B, com cinco pontos, e entra em campo pensando apenas no resultado positivo.

"Vejo nossa equipe muito confiante e motivado para o jogo contra o São Paulo. Estamos muito bem preparados e temos condições de conquistar uma vitória. É um jogo chave. Em caso de vitória, vamos adquirir mais confiança e engrenar na competição", disse Wellington Tanque.

Tiago Volpi; Diego, Luan, Anderson Martins, ; Liziero, Shaylon, Hernanes; Toró, Brenner, Tréllez

Provável escalação do Botafogo-SP: Darley; Caique Sá, Robson, Didi, Gilson; Naldo, Victor Bolt, Matheus Anjos, Rafinha; Ronaldo, Wellington

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Campeonato Paulista 1 de março Binacional 2 x 1 São Paulo Copa Libertadores 5 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Copa Libertadores 11 de março 21h30 (de Brasília) São Paulo x Campeonato Paulista 14 de março 19h (de Brasília)

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 2 x 1 Inter de Limeira Campeonato Paulista 21 de fevereiro Ferroviária 1 x 0 Botafogo-SP Campeonato Paulista 1 de março

Próximas partidas