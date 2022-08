Botafogo-SP x Remo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (13), pela 19ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Botafogo-SP e Remo se enfrentam neste sábado (13), no Santa Cruz, a partir das 17h (de Brasília), pela 19ª - e última - rodada da primeira fase Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN!

O Botafogo-SP já está classificado para a segunda fase da Série C, mas ainda assim não deve poupar e nem tirar o pé contra o Remo. Isso porque, com uma melhor posição na tabela, a equipe terá vantagem. Atualmente, os paulistas são os sextos colocados, com 29 pontos - com uma vitória e resultados combinados, até a terceira posição é possível.

Enquanto isso, o Remo, oitavo colocado, com 26 pontos, ainda está buscando a classificação à próxima fase e, para isso, precisa de uma vitória contra o Botafogo-SP.

Prováveis escalações

Possível escalação do Botafogo-SP: Deivity; Vidal, Diego Guerra, Ericson e Marcel; Tárik, João Diogo, Fillipe Soutto e Gustavo Xuxa; Luketa e Bruno Michel.

Possível escalação do Remo: Zé Carlos; Celsinho, Daniel Felipe, Marlon e Renan Castro; Paulinho Curuá, Anderson Uchôa e Erick Flores; Bruno Alves, Leandro Cearense e Brenner (Vanilson).

Desfalques da partida

Botafogo-SP:

sem desfalques confirmados.

Remo:

Leonan e Anderson Paraíba: lesionados.

Quando é?

JOGO Botafogo-SP x Remo DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Santa Cruz - Ribeirão Preto, SP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: José Reinaldo Nascimento Jr. e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto árbitro: Kleber José de Melo (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-CE 0 x 2 Botafogo-SP Série C 6 de agosto de 2022 Botafogo-SP 2 x 1 Volta Redonda Série C 31 de julho de 2022

Remo