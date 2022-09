Botafogo-SP x Mirassol: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Equipes voltam a campo nesta segunda-feira (19), pela quinta rodada do Grupo B da Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

Valendo a classificação, Botafogo-SP e Mirassol entram em campo nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo B da Série C. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no DAZN, no streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na terceira posição do grupo, com 6 pontos, o Botafogo-SP quer o triunfo diante de sua torcida para seguir firme na luta por uma das vagas.

Do outro lado, o Mirassol, líder com 8 pontos, sabe que uma vitória pode deixá-lo praticamente com o acesso assegurado.

"A gente está evitando ficar fazendo conta e olhando para os lados, de ficar olhando para essas possíveis distrações de fora para focar naquilo que a gente controla, que é como a gente treina. Observar o adversário e se adaptar rápido. Procurar fazer um bom jogo, competir sem fugir da nossa essência, porque essa é a essência que carregou tudo que nós fizemos até agora", disse o técnico Ricardo Catalá.

Escalações:

Escalação do provável BOTAFOGO-SP: Deivity, Gustavo Henrique, Diego Guerra, Marcel, Matheus Carvalho, Jean Victor, João Diogo, Fillipe Soutto, Salatiel, Gustavo Xuxa e Bruno Michel.

Escalação do provável MIRASSOL: Darley, L. Duarte, L. Gustabo, R. Sam, Daniel, Pará, M. Oliveira, Paulinho, Mingotti, Camilo e Negueba.

Desfalques

Botafogo-SP

Tárik, suspenso, e Ericson, lesionado, são os desfalques dos mandantes.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 19 de setembro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto - SP

• Arbitragem: Rodolfo Toski Marques (árbitro), Rafael Trombeta e João Brischiliari (assistentes), Leo Simão Holanda (quarto árbitro) e Rafael Traci (AVAR)