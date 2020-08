Botafogo-SP x Guarani: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes se enfrentam em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

-SP e fazem neste sábado (15), às 11h (de Brasília), em Ribeirão Preto, o duelo de equipes paulistas pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-SP x Guarani DATA Sábado, 15 de agosto de 2020 LOCAL Ribeirão Preto (SP) HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Ronald deve ser titular mais uma vez no Botafogo-SP (Foto: Divulgação Botafogo-SP)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

Na sétima posição com três pontos, o Botafogo-SP chega confiante para a partida após vencer o Confiança com todas as peças à sua disposição. Em entrevista coletiva, o técnico Claudinei Oliveira destacou a força e a união do elenco.

"Temos um grupo bom, tenho muito orgulho de dirigir estes caras. Eles se entregam ao máximo, já elogiei em derrota, empate, e em mais uma vitória. Torcedor pode ter certeza que a gente pode não ter o melhor time da Série B, tecnicamente falando, mas correr, competir, ter o ambiente que eles construíram, pode ter igual, melhor não tem", afirmou.

O Guarani, por outro lado, vive um momento de pressão após uma série de resultados negativos, sem pontuar ainda na Série B. O Bugre conta com o retorno do atacante Alemão, que havia sido afastado por suspeita de Covid-19, enquanto Cristovam e Igor Henrique seguem cumprindo período de quarentena.

Para o zagueiro Didi, os maus resultados não tiraram a confiança do Guarani. "Estamos bem seguros, só que infelizmente estamos sofrendo esses gols e acabamos sofrendo essa pressão externa e interna também. É continuar trabalhando, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo", disse.



Provável escalação do Botafogo-SP: Darley, Valdemir, Robson, Jordan, Guilherme Romão, Ferreira, Victor Bolt, Matheus Anjos, Ronald, Wellington Tanque e Rafinha.

Provável escalação do Guarani: Jefferson, Pablo, Didi, Bruno Silva, Bidu, Deivid, Arthur Rezende, Lucas Crispim, Bruno Sávio, Júnior Todinho e Waguininho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 2 x 0 Confiança Série B 11 de agosto de 2020 2 x 1 Botafogo-SP Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Botafogo-SP Série B 18 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília) Botafogo-SP x Série B 22 de agosto de 2020 16h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 2 x 3 Cruzeiro Série B 11 de agosto de 2020 1 x 0 Guarani Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas