Botafogo-SP x Corinthians: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Times se enfrentam pela oitava rodada do Paulistão, em Ribeirão Preto

O Botafogo recebe o Corinthians nesse domingo (24), às 19h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, pela oitava rodada do Paulistão. A partida será transmitida no Premiere FC. Aqui na Goal Brasil você acompanha a partida em tempo real.

Após a vitória contra o São Paulo no clássico da última semana, o Corinthians tentará manter o bom momento e se fixar na liderança no Grupo C.

Veja informações da partida!

JOGO Botafogo-SP x Corinthians DATA Domingo, 24 de fevereiro LOCAL Estádio Santa Cruz - Ribeirão Preto, BRA HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Alan Morici/Ag. Corinthians)

A partida terá transmissão no canal Premiere FC , somente para a TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO-SP

O time do interior paulista não tem desfalques para a partida.

Provável escalação: Rodrigo Viana; Lucas Mendes, Pínio, Naylhor, Ednei, Pará; Evandro, Marlon Freitas, Nádson; Saraiva e Rafael Costa.

CORINTHIANS

Jádson, Gabriel, Danilo Avelar e Renê Júnior não devem jogar pois estão lesionados.

Provável escalação: