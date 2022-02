Botafogo-SP x Corinthians: escalação, desfalques e mais do Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar neste sábado (19) para Botafogo-SP x Corinthians, no Estádio Santa Cruz, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista, a partir das 18h30 (de Brasília).

Em busca da quarta vitória consecutiva no Estadual, o Timão lidera o grupo A, com 13 pontos, enquanto o Botafogo-SP é o lanterna do grupo C, com 11 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Estádio Santa Cruz, o Corinthians entrará em campo com alguns desfalques.

Com dores no joelho esquerdo, Jô é desfalque, enquanto Fagner e Gil, desgastados, serão poupados. Gabriel Pereira, com Covid-19, está fora.

Ainda sem técnico desde a demissão de Sylvinho, a equipe será mais uma vez comandada pelo interino Fernando Lázaro.

📍 Ribeirão Preto



Recepção da Fiel para o elenco corinthiano! 😍#VaiCorinthians pic.twitter.com/JzzjJgGghk — Corinthians (@Corinthians) February 18, 2022

Já o Botafogo-SP não terá Mantuan, em transição física.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, João Pedro, João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho. Giuliano e Renato Augusto; Róger Guedes e Mantuan.

Possível escalação do Botafogo-SP: Deivity (Rafael Pascoal); Marlon, Diego Guerra, Joseph, Joaquim e Jean Victor; Emerson Santos, Tárik e Filippe Soutto; Dudu (Matheus Carvalho) e Tiago Reis.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Gabriel Pereira: Covid-19

Fagner e Gil: poupados

Jô: com dores no joelho esquerdo

BOTAFOGO-SP:

Mantuan: transição física

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Botafogo-SP x Corinthians será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, e pelo Paulistão Play, no streaming, neste sábado (19), no Estádio Santa Cruz.