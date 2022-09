Botafogo-SP x Aparecidense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Pantera pode dar passo importe rumo ao acesso neste domingo (11); veja como acompanhar ao vivo na internet

Botafogo-SP e Aparecidense se enfrentam na manhã deste domingo (11), às 11h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, pela quarta rodada do Grupo B da Série C. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no DAZN, no streaming.

Depois de vencer o Aparecidense por 3 a 1 na última rodada, o Botafogo-SP, na vice-liderança do Grupo B com seis pontos, pode dar passo importante caso vença neste domingo.

Para o confronto, o Pantera segue como dúvida a presença de Vidal, com lesão muscular na panturrilha.

Do outro lado, o Aparecidense, com apenas um ponto, busca a vitória para seguir sonhando.

"Tomamos um gol de infelicidade tivemos boas chances na partida anterior. Agora é falar pouco e trabalhar muito. Disse a eles (jogadores) que nos distanciamos muito (dos times de cima), mas temos chances matemáticas e vamos buscar pois é possível quando só depende de você. Vamos trabalhar para buscar vencer lá mesmo com torcida contra pois já superamos momentos difíceis neste campeonato", afirmou Moacir Junior.

Escalações:

Escalação do provável BOTAFOGO-SP: Deivity (Rafael); Matheus Santos, Diego Guerra, Marcel e Jean Victor; Ericson, Fillipe Soutto e Gustavo Xuxa; Tárik, Salatiel e Bruno Michel.

Escalação do provável APARECIDENSE: Gabriel; Adriel, Ricardo Lima, Vanderlei e Rodrigues; Renato, Joãozinho, Rodriguinho e Robert; Alex Henrique e Felipe Menezes.

Desfalques

Botafogo-SP

Kadu Barone, lesionado, é desfalque certo.

Aparecidense

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Estádio Santa Cruz – Ribeirão Preto, SP

• Arbitragem: DENIS DA SILVA (árbitro), PEDRO JORGE SANTOS e BRIGIDO CIRILO (assistentes), HELDER BRASILEIRO (quarto árbitro) e HEBER ROBERTO LOPES (AVAR)