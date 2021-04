Botafogo-SP x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (18), em duelo atrasado da quinta rodada do Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam neste domingo (18), às 20h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-SP x Palmeiras DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Santa Cruz - Ribeirão Preto, SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca reduzir a diferença para o líder Bragantino / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (18). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando redizir a diferença para o líder RB Bragantino no grupo C, o Palmeiras entra em campo visando apenas a vitória para deixar de lado a derrota para o São Paulo na última rodada.

Já o Botafogo-SP, com 5 pontos no grupo A, vem de uma vitória fora de casa sobre o Ituano por 2 a 1.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Gabriel Menino, Raphael Veiga, Breno Lopes e Gabriel Veron, enquanto Weverton, que cumpriu suspensão no clássico, retorna.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Kuscevic, Luan, Victor Luís; Zé Rafael, Danilo e Patrick de Paula; Gustavo Scarpa, Willian, Rafael Elias.

Provável escalação do Botafogo-SP: Igor; Rodrigo Ferreira, Fabão, Victor Ramos e Pará; Vinicius Kiss, Victor Bolt e Michel; Dudu, Richard e Neto Pessoa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 (3) x (4) 2 Defensa y Justicia Recopa 14 de abril de 2021 Palmeiras 0 x 1 São Paulo Paulista 16 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Santos Paulista 18 de abril de 2021 A definir Botafogo-SP x Palmeiras Paulista 19 de abril de 2021 A definir

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Botafogo-SP Paulista 11 de abril de 2021 Ituano 1 x 2 Botafogo-SP Paulista 15 de abril de 2021

Próximas partidas