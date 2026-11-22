Como assistir a Botafogo RJ x São Paulo com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 36 23 de nov. de 2026 - 18:00

O Botafogo recebe o São Paulo em um confronto da Série A entre duas equipes que vêm enfrentando dificuldades nas últimas semanas. O local da partida ainda não foi confirmado.

A equipe de Tite vem de uma derrota por 4 a 0 para o Corinthians, resultado pesado que interrompeu qualquer embalo conquistado com a vitória apertada sobre o Atlético-MG no início do mês.

O São Paulo também chega com preocupações. A equipe de Dorival Junior perdeu por 1 a 0 para o Fluminense em sua partida mais recente e, nos últimos cinco jogos pelo campeonato, empatou duas vezes e perdeu outras duas.

O Botafogo tem mostrado fragilidade defensiva, com nove gols sofridos nos últimos cinco jogos. Os gols também têm sido escassos: foram apenas três marcados nesse período.

O São Paulo tem sido mais sólido na defesa, mas pouco efetivo no ataque. A equipe passou em branco em dois dos últimos cinco jogos, incluindo um empate sem gols com o Corinthians.

Com os dois clubes separados por apenas uma posição na tabela, há pouco que os diferencie. Veja como acompanhar a partida.

As informações oficiais sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo de Botafogo x São Paulo ainda não estão disponíveis. Esta página será atualizada assim que os detalhes da transmissão forem confirmados.

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