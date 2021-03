Botafogo x Resende: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (7), pela segunda rodada do Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Botafogo e Resende se enfrentam neste domingo (7), às 20h15 (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida ao vivo no Botafogo TV, plataforma de pay-per-view do clube. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Resende DATA Domingo, 7 de março de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 20h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bota busca o título do Carioca 2021 / Foto: Getty Images

O Botafogo TV, plataforma de pay-per-view do clube, vai transmitir o jogo deste domingo, às 20h15 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com empate diante do Boavista sem gols no Carioca, o Botafogo entra em campo visando apenas a vitória neste domingo.

Preparação 💪🏼💨



Domingo tem Fogão em ação pelo Campeonato Carioca! #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥



📸 Vitor Silva / BFR pic.twitter.com/oH60OKajZn — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 5, 2021

Do outro lado, o Resende venceu o Fluminense por 2 a 1 na primeira rodada, e agora busca se manter no topo da classificação.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo; José Welison, Luiz Otavio, Bruno Nazario, Ênio; Matheus Babi.

Provável escalação do Resende: Jefferson, Thiago Ryan, Grasson, Dão e Alex Barros; Derli, Paulo Victor, Guioto e Matheuzinho; Matheus Bastos e Nunes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 Botafogo 0 x 0 Boavista Carioca 3 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bangu x Botafogo Carioca 13 de março de 2021 21h (de Brasília) Vasco x Botafogo Carioca 20 de março de 2021 18h (de Brasília)

RESENDE

JOGOS CAMPEONATO DATA Resende 2 x 1 Fluminense Carioca 4 de março de 2021

Próximas partidas