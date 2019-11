Botafogo recusa R$ 50 mil e clássico com Flamengo não será exibido em Portugal

Os clubes vivem realidades distintas na tabela de classificação e também na conta bancária

Em enorme crise financeira, o vetou a transmissão do clássico contra o , marcado para quinta-feira (07), no Canal 11 e nas redes sociais do para o exterior. A informação foi dada pelo Globoesporte.com.

Desde o jogo contra o , no fim de setembro, as partidas do Flamengo estão sendo exibidas pela emissora portuguesa, em acordos pontuais. Geralmente o Fla recebe 25 mil dólares (cerca de R$ 100 mil) por jogo e divide igualmente o valor com os adversários. O Botafogo foi o primeiro a vetar a transmissão tanto para o Canal 11 quanto para o Facebook e YouTube.

O interesse do Canal 11 em transmitir os duelos do Rubro-Negro foi motivado pelo excelente trabalho feito pelo técnico Jorge Jesus, português que fez sucesso especialmente pelo e também teve passagem pelo .

O Botafogo deve salários para seus jogadores e funcionários e luta contra o rebaixamento: hoje tem 33 pontos e ocupa o 14º lugar, enquanto o Flamengo lidera o Brasileirão com oito pontos de vantagem em relação ao .