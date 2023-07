Botafogo x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Líder isolado, o Botafogo recebe o RB Bragantino na noite deste sábado (15), às 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

O Botafogo entra em campo buscando a sexta vitória consecutiva para seguir cada vez mais firme na ponta da tabela, já que soma 36 pontos. O Fogão, mais uma vez, terá o apoio em massa de sua torcida. Isso porque mais de 32 mil ingressos já foram vendidos para o duelo deste sábado. A novidade no Alvinegro será a estreia de Bruno Lage, que fará a sua primeira partida sob o comando da equipe.

Do outro lado, o RB Bragantino também vive um bom momento na temporada, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos no Brasileirão. O Massa Bruta está na sexta posição, com 24 pontos.

As equipes já se enfrentaram 21 vezes, com oito vitórias do Botafogo, ete do RB Bragantino, além de seis empates.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Cuesta e Hugo (Marçal); Tchê Tchê e Marlon Freitas; Júnior Santos, Eduardo e Luis Henrique; Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage.

RB Bragantino: Cleiton; Jadsom (Anderlan ou Hurtado), Natan, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Sorriso, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Botafogo

Patrick de Paula, Gabriel Pires, Victor Sá, Matheus Nascimento e Rafael continuam no departamento médico.

RB Bragantino

Helinho, Léo Ortiz, Lucas Cunha, Nacho Laquintana, Raul, Kevin Lomónaco e Talisson estão no departamento médico.

Quando é?