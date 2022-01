Botafogo quer Elkeson e Rafael Carioca, mas salários ainda são entrave

O Botafogo tem dois nomes em pauta no mercado da bola: o volante Rafael Carioca, atualmente no Tigres, do México, e o atacante Elkeson, livre desde a rescisão com o Guangzhou Evergrande, da China. Contudo, os valores pretendidos pelos dois jogadores são considerados empecilhos neste momento, conforme apurado pela GOAL.

O atacante Elkeson já foi procurado por mais de uma vez pela diretoria botafoguense. Sem pressa para definir o seu futuro, o jogador de 32 anos recebeu propostas de outros clubes no mercado da bola. Turcos e árabes já fizeram contato avisando que têm interesse em sua contratação.

O atleta curte férias com os familiares na região Nordeste do Brasil e deixa a situação nas mãos de seus empresários. Ele pretende dar uma resposta definitiva sobre o seu novo clube ao fim da viagem com os parentes.

Até agora, o principal empecilho para um acordo entre Elkeson e Botafogo, clube que defendeu entre 2011 e 2012, é a questão salarial. O jogador sabe que não receberá os valores da época de futebol chinês. Entretanto, deseja manter uma remuneração elevada na mudança para o Brasil.

A situação de Rafael Carioca tem algumas semelhanças. O volante de 32 anos foi procurado pelo Botafogo no início do ano e ouviu o que o clube está disposto a pagar. O montante ainda está aquém do que o atleta pensa em uma volta ao Brasil.

O caso do meio-campista ainda tem um fator mais complicado. Ele assinou contrato com o Tigres, do México, até 30 de junho de 2023, e os mexicanos querem cerca de 5 milhões de euros (R$ 31,67 milhões na cotação atual) por sua liberação. Mesmo acreditando que é possível reduzir o valor, o Botafogo reconhece que este é um obstáculo para acordo com o atleta.

Rafael Carioca fez 21 partidas pelo Tigres nesta temporada do futebol mexicano, ficando em campo 1.543 minutos até aqui. Ele não fez gols ou deu assistências no período.