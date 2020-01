Botafogo perde para o Madureira e nem 'Pior Time do Mundo' perdoa; veja memes

O Alvinegro conheceu a sua segunda derrota na Taça Guanabara nesta terça-feira (21)

O iniciou o ano registrando mais uma derrota no . Ainda sem saber o que é vencer no estadual, o Alvinegro após ter estreado na competição com revés para o Volta Redonda por 1 a 0, agora foi a vez do triunfar por 2 a 0 nesta terça-feira (21). E com o resultado, o não escapou das zoeiras provocadas pelos torcedores rivais.

Nas redes sociais, o Botafogo não passou despercebido e foi alvo de piadas por parte da internet e até mesmo do Íbis, que zoou as derrotas que o clube carioca vem sofrendo no início de 2020.

"Parem de me comparar com o Botafogo. Obrigado", escreveu o Íbis.

Parem de me comparar com o @Botafogo.



Obrigado 👍🏼 — Íbis Sport Club (@ibismania) 21 de janeiro de 2020

Além das críticas dos torcedores, um detalhe curioso chamou a atenção no jogo. Alguns botafoguenses xingaram e pediram a saída de Alberto Valentim, mas o técnico nem estava à beira do campo, já que o treinador está com a equipe titular do Alvinegro realizando a pré-temporada no Espírito Santo.

Veja algumas das zoações que os alvinegros terão que aturar.

O que é possível fazer numa tarde de terça-feira de janeiro

( ) Trabalho

( ) Praia

( ) Cinema

( ) Treta nas redes

( ) Retiro espiritual

(X) Ver o Botafogo tomar gol do Madureira com menos de dez minutos de jogo — fogoeterno (@fogoeterno) 21 de janeiro de 2020

o botafogo perdeu pro madureira lsusjsjskjakakskskksksjsks — minha mãe tá brava lá em casa não cabe mais taça (@dudxg99) 21 de janeiro de 2020