Botafogo perde a cabeça, o jogo e liga sinal de alerta na Série B

Alvinegro cai para a terceira posição, com 48 pontos, e não tem mais "gordura" diante de Goiás e CRB

O que a torcida do Botafogo mais temia aconteceu. O Fogão perdeu de virada para o Avaí na noite deste sábado (2), pela 28ª rodada da Série B, foi ultrapassado pelo rival na tabela e o pior: não tem mais aquela "gordura" para os times que vêm logo atrás.

No estádio Nilton Santos, o Botafogo voltou a fazer uma partida abaixo. A equipe abriu o placar com Diego Gonçalves, mas viu Jean Cléber e Bruno Silva (ex-Fogão), decretarem a vitória do Avaí.

Irritada com a atuação do time e com as falhas individuais de Diego Loureiro e Gilvan nos lances dos gols, a torcida alvinegra criticou os jogadores e o técnico Enderson Moreira, que acabou discutindo diretamente com alguns torcedores.

"Agradecer muito à grande maioria dos torcedores, que entenderam a dificuldade que era o jogo hoje, que aplaudiram, tentaram motivar os atletas. Eu lamento profundamente que ainda torcedores que vieram, que se esforçaram para vir, tragam tanta negatividade num jogo que está acontecendo, numa competição que a gente sabe que é difícil. Foram nove jogos em casa. No primeiro revés, parece que tudo está errado", desabafou o treinador em entrevista coletiva após o duelo.

Fato é que o Fogão caiu do segundo para o terceiro lugar da Série B, com 48 pontos, seguido por Goiás e CRB, ambos com a mesma pontuação, e não tem mais margem para se manter no G-4.

Enderson Moreira aproveitou o momento para pedir apoio da torcida Alvinegra até o final do campeonato.

"Eu alertei isso anteriormente. Quando todo mundo estava fazendo festa, eu falei que a competição não é assim. Ninguém fica um turno todo só com vitórias, não fica só com resultados positivos. Nós saímos de uma 14ª colocação, com pouquíssimas perspectivas de conquistar o acesso este ano, para estar agora no G-4. Estou extremamente confiante, porque sei que o futebol é assim. Já disputei competição de pontos corridos e sei como é", disse

"Mas quando mais precisamos de apoio é quando menos temos. Quando as coisas não estão funcionando é quando mais precisamos de carinho, atenção. Se vierem para cá e colocarem mais pressão no treinador, na comissão técnica, na direção, nos atletas, nossas chances vão diminuir muito. Quem está vindo para o estádio tem que ter esta noção. Hoje são 800 torcedores, que a gente escuta. Precisamos desse carinho, porque saímos de uma situação complicada. Isso não foi mérito do Enderson, foi mérito de todos que trabalham no Botafogo", concluiu.