O Náutico visita o Botafogo-PB nesta quarta-feira (23), no Almeidão, a partir das 20h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da Nordeste FC, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-PB x Náutico DATA Quarta-feira, 23 de março de 2022 LOCAL Almeidão - João Pessoa, Paraíba HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (23), no Almeidão.

🚍 Disputaremos as quartas de final da Copa do Nordeste na próxima quarta-feira, contra o Botafogo-PB, em João Pessoa, no Almeidão, às 20h.



Assim como em todas as outras vezes na Paraíba, o apoio da #AMaisFielDoNordeste será mais uma vez fundamental. 🔥🇦🇹



📸 Léo Lemos / Arquivo pic.twitter.com/A3iY4wHF58 — Náutico (@nauticope) March 20, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

O Botafogo-PB, que terminou na vice-liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com 15 pontos (quatro vitórias, três empates e uma derrot), decide a vaga em casa por ter feito a campanha superior a do rival.

O Náutico encerrou em terceiro no Grupo B, com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas).

Em 12 jogos disputados na Copa do Nordeste, o Botafogo-PB registra cinco vitórias, contra três do Timbu, além de quatro empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Náutico

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 1 x 1 Náutico Pernambucano 16 de março de 2022 Globo 0 x 2 Náutico Copa do Nordeste 19 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Náutico Série B 9 de abril de 2022 A definir Náutico x Bahia Série B 16 de abril de 2022 A definir

Botafogo-PB

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 0 Auto Esporte Campeonato Paraibano 12 de março de 2022 Sampaio Corrêa 0 x 2 Botafogo-PB Copa do Nordeste 19 de março de 2022

Próximas partidas