Botafogo-PB x Náutico: escalação, desfalques e mais do jogo pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (22) para Botafogo-PB x Náutico, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, a partir das 20h (do horário de Brasília), no Almeidão. Quem avançar, terá pela frente o Fortaleza, que goleou o Atlético-BA.

Enquanto o Botafogo-PB encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com 15 pontos, o Timbu ficou em terceiro, com 14.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Almeidão, o Botafogo-PB não poderá contar com o capitão Pablo, expulso na vitória sobre o Sampaio Corrêa, além de Esquerdinha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Anderson Paraíba, com dores na panturrilha.

E aí, bora pra João Pessoa? 👊🇦🇹



📸 Léo Lemos / Arquivo pic.twitter.com/0GXZk0oHuD — Náutico (@nauticope) March 23, 2022

Do outro lado, o Botafogo-SP não poderá contar com João Paulo, Rhaldney e Kieza, machucados.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Botafogo-PB: Luis Carlos, Elias, Gabriel Yanno, Paulo Victor e Bruno Ré; Adriano, Ratinho e Tinga; Nicolas, Leilson e Gustavo Coutinho.

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri; Hereda, Camuntanga, Wellington (Carlão) e Júnior Tavares; Richard Franco, Wagninho e Jean Carlos; Leandro Carvalho, Léo Passos e Ewandro.

DESFALQUES

BOTAFOGO-PB:

Pablo e Esquerdinha: suspensos

Anderson Paraíba: lesionado

NÁUTICO:

Rhaldney, Kiesa e João Paulo: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Botafogo-PB x Náutico será transmitido ao vivo e exclusivo no pay-per-view do Nordeste FC - veja aqui mais informações sobre o serviço, nesta quarta-feira (23).