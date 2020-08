Botafogo-PB x Manaus: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes se enfrentam pela segunda rodada da Série C; veja como acompanhar ao vivo

-PB e Manaus se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro . O jogo acontece às 20h (de Brasília). Enquanto os paraibanos perderam por 2 a 0 para a Ferroviária na estreia, os amazonenses empataram em 1 a 1 com o Vila Nova.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Botafogo-PB x Manaus DATA Segunda-feira, 17 de agosto de 2020 LOCAL Almeidão, em João Pessoa HORÁRIO 20h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo pelo MyCujoo, neste link.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO-PB

Após perder o atacante Pimentinha, que chegou em janeiro deste ano, o técnico Rogério Zimmermann deve optar por Lohan e Kelvin. O comandante conta ainda com Dico, Mário Sérgio e Chaveirinho como opções para o setor ofensivo.

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe; Marcelo Xavier, Mário, Luís Gustavo, Kellyton; Éverton Heleno, Rodrigo Andrade, Erivélton, Wellington Cézar; Lohan, Kelvin.

Mais artigos abaixo

MANAUS

O Manaus poderá ter a disposição o goleiro Bruno Saúl, que já consta no BID e poderá entrar em campo. Na primeira rodada, o time jogou com Jonathan como titular e quem ficou no banco de reservas foi Gleibson.

Provável escalação do Manaus: Bruno Saúl; Igor Carvalho, Thiago Spice, Rennan, Luis Fernando; Janeudo, Ramon Mesquista, Rafael Carilho, Rossini; Mateus Oliveira e Rodrigo Fumaça.

ÚLTIMOS JOGOS

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 2 x 0 Botafogo-PB Campeonato Paraíbano 5 de agosto de 2020 Ferroviária 2 x 0 Botafogo-PB Série C 9 de agosto de 2020

MANAUS