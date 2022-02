Botafogo-PB x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Botafogo, da Paraíba, e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (15), no Almeidão, a partir das 19h30 (de Brasília), pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da Nordeste FC, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-PB x Fortaleza DATA Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Almeidão - João Pessoa, Paraíba HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Nordeste FC, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo desta terça-feira (15), no Almeidão.

MAIS INFORMAÇÕES

O Botafogo, da Paraíba, chega para esta partida da 5ª rodada da Copa do Nordeste ocupando a 6ª posição, do Grupo B, com 4 pontos conquistados. A equipe vem de uma vitória contra o Alagoinhas por 1 a 0 na última rodada.

Do outro lado, o Fortaleza segue invicto na competição. Até o momento foram duas vitórias e dois empates, tendo oito pontos e liderando o Grupo B.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO-PB

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 1 São Paulo Crystal Campeonato Paraibano 9 de fevereiro de 2022 Botafogo-PB 1 x 0 Alagoinhas Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Botafogo-PB Copa do Nordeste 24 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Botafogo-PB x Sergipe Copa do Nordeste 2 de março de 2022 19h30 (de Brasília)

FORTALEZA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Ceará Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 Náutico 2 x 2 Fortaleza Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas