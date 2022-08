Botafogo-PB x Figueirense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste segunda-feira (8), pela 18ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-PB e Figueirense se enfrentam nesta segunda-feira (8), no Almeidão, a partir das 20h (de Brasília), pela 18ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

O Botafogo-PB pode entrar em campo já classificado ao quadrangular final, mas sabe que uma vitória poderá deixá-lo numa posição ainda melhor na tabela. O Belo é o sexto colocado, com 28 pontos marcados.

Do outro lado, o Figueirense vive situação semelhante a do rival. O time catarinense está em quinto lugar, com 29 pontos somados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Botafogo-PB: Victor Golas, Salomão, Leandro Camilo, William Alves, Sávio, Ratinho, PH, Esquerdinha, Iago Telles, Leilson e Adilson Bahia.

Possível escalação do Figueirense: Wilson, Muriel, Maurício, Kadu, Mário Henrique, Oberdan, Rodrigo Bassani, Léo Artur, Andrew, Jean Silva e Tito.

Desfalques da partida

Botafogo-PB:

sem desfalques confirmados.

Figueirense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Botafogo-PB x Figueirense DATA Segunda-feira, 8 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Almeidão, João Pessoa - PB HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alisson Furtado (TO)

Assistentes: Cipriano Sousa e Fernando Silva (TO)

Quarto árbitro: José Neto (PB)

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 1 Mirassol Série C 3 de agosto de 2022 Manaus 0 x 0 Botafogo-PB Série C 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aparecidense x Botafogo-PB Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Figueirense

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 3 x 2 São José Série C 31 de julho de 2022 Paysandu 1 x 1 Figueirense Série C 25 de julho de 2022

Próximas partidas