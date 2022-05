Botafogo-PB x Campinense: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

Pela sétima rodada da Série C, Botafogo e Campinense fazem clássico paraibano no Almeidão, às 20h (de Brasília), na noite desta quarta-feira (25).

Na parte de baixo da tabela, os times querem a vitória para se aproximarem dos líderes.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Botafogo-PB tem duas baixas confirmadas para o duelo desta quarta: Esquerdinha e Bruno Ré estão machucados.

Desta forma, o técnico Gerson Gusmão terá que fazer alterações em sua equipe titular.

Do outro lado, Caíque é a única ausência no Campinense. A tendência é que o treinador Ranielle Ribeiro repita a escalação do fim de semana.

Possível escalação do Botafogo-PB: Luis Carlos, Edvan, Jonathan, Paulo Vitor e Alessandro; Ratinho, Pablo e Nadson; Kesley, Leilson e Gustavo Coutinho.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Campinense:

Mauro Iguatu, Mascena, Michel, Cleiton e Emerson; Magno, Jeferson Lima e Dione; João Paulo, Luiz Fernando e Olávio.

DESFALQUES

BOTAFOGO-PB:

Esquerdinha e Bruno Ré: machucados.

CAMPINENSE:

Caíque: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Botafog-PB e Campinense será transmitido ao vivo pelo DAZN, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira.