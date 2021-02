Botafogo-PB x 4 de Julho: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo neste sábado (27), pela 1ª rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na internet

A Copa do Nordeste está de volta! Neste sábado (27), Botafogo-PB e 4 de Julho duelam no estádio Almeidão, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e pela plataforma de streaming Nordeste FC. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-PB x 4 de Julho DATA Sábado, 27 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Almeidão HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?





TREINO NO ALMEIDÃO 🔥



Nessa quarta-feira (24) o elenco do Maior da Paraiba pisou pela primeira vez em 2021 no Almeidão, palco da nossa estreia na temporada.

A tarde foi de coletivo comandado pelo professor Marcelo Vilar.#MaiorDaParaiba pic.twitter.com/4faDYm34Ry — Botafogo-PB (@BotafogoPB) February 24, 2021

A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e pela plataforma de streaming Nordeste FC. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO-PB

O Botafogo-PB estreia em casa na Copa do Nordeste e quer aproveitar para somar os seus primeiros pontos na competição.

Provável escalação do Botafogo-PB: Rhuan, Pablo, Samuel, Willian, Lucas, Rogério, Bruno, Marcos, Juninho, Bruno G. e Roniel.

4 DE JULHO

Já o 4 de Julho quer surpreender o rival e mostrar que pode ser uma surpresa na "Lampions League".

Provável escalação do 4 de julho: Jailson, André Victor, Caio, Gilmar Bahia, Vitor Recife, Chico Bala, Hiltinho, Edinaldo, Dudu Beberibe, Ted Love e Pica Pau.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 1 Botafogo-PB Amistoso 20 de fevereiro de 2021 Botafogo-PB 3 x 0 Atlético (BA) Copa do Nordeste 22 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Botafogo-PB Copa do Nordeste 6 de março de 2021 18h15 (de Brasília) Botafogo-PB x Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 13 de março de 2021 20h30 (de Brasília)

4 DE JULHO

JOGO CAMPEONATO DATA Tiradentes 0 x 1 4 de Julho Campeonato Piauiense 24 de fevereiro de 2021 4 de Julho 1 x 2 Fluminense Campeonato Piauiense 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas