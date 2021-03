Botafogo-PB x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25), pela quinta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Botafogo-PB e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Almeidão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-PB x Ceará DATA Quinta-feira, 26 de março de 2021 LOCAL Almeidão - João Pessoa, Paraíba HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro (AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros (AL) e Ana Paula dos Santos (AL)

Quarto árbitro: Thiago Galdino (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Ceará busca a segunda vitória na Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Ceará

A Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo desta quinta-feira (25), às 21h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três empates e uma vitória na "Lampions League", o Ceará busca manter a invencibilidade no torneio.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira contará com os retornos do goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Kelvyn e o volante Pedro Naressi, todos recuperados de Covid-19.

No entanto, o zagueiro Klaus testou positivo para Covid-19 e cumpre isolamento.

Do outro lado, o Botafogo-PB soma apenas três pontos no grupo B.

O técnico Marcelo Vilar terá todo o elenco a disposição.

Provável escalação do Ceará: Richard; Eduardo, Luiz Otávio, Klaus, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, William Oliveira; Saulo Mineiro, Stiven Mendoza, Vina e Cléber.

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe; Rodrigo Ramos, Samuel, Willian Machado, Tsunami; Pablo, Rogério, Juninho Silva; Welton, Rafael Oliveira e Marcos Aurélio.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

O Ceará, com seis pontos no grupo A, contabiliza três empates e uma vitória na Copa do Nordeste. Aproveitamento de 50%.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

JOGOS DO BOTAFOGO-PB NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, com três pontos, o Botafogo-PB soma três empates e uma derrota, e agora busca a sua primeira vitória, na competição.

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho - 27 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa - 13 de março de 2021

CRB 2 x 1 Botafogo-PB - 21 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviário 2 x 1 Ceará Campeonato Cearense 10 de março de 2021 Altos 0 x 0 Ceará Copa do Nordeste 13 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x Ceará Copa do Nordeste 25 de março de 2021 21h (de Brasília) Ceará x CSA Copa do Nordeste 10 de abil de 2021 17h (de Brasília)

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 13 de março de 2021 CRB 2 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 21 de março de 2021

Próximas partidas