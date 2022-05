Botafogo ou Al Ahli? Bruno Tabata se reúne com empresário para definir o futuro

Atacante do Sporting prioriza transferência em definitivo e que seja vantajosa financeiramente

Depois de tentar a contratação de Bruno Tabata na última janela de transferências, o Botafogo promete voltar à carga pelo jogador do Sporting, mas tem concorrência pesada do Al Ahli, da Arábia Saudita.

Segundo soube a GOAL, o Alvinegro chegou a fazer uma proposta por empréstimo com opção de compra, recusada pelos portugueses. Bruno tem contrato com o Sporting até junho de 2025 e a ideia do clube, assim como do estafe do atleta, é uma transferência em definitivo.

Aos 25 anos de idade, Tabata também prioriza uma transferência em que seja vantajosa para ele financeiramente, além de um bom projeto esportivo. Segundo apurou a reportagem, o atleta terá uma reunião com seu estafe nesta sexta-feira (27), para discutir o futuro.

Cria do Atlético-MG, Bruno Tabata está em Portugal desde 2015, quando defendia as cores do Portimonense. Em 2020, ele foi contratado pelo Sporting. Nesta temporada, o atacante, que atua pelo lado direito do campo, marcou seis gols e deu três assistências em 32 jogos.