Botafogo oferece o dobro do salário a Patrick de Paula e ajusta detalhes com Palmeiras por volante

O Botafogo avança nas tratativas para contar com o volante Patrick de Paula em definitivo. A negociação com o Palmeiras pelo atleta de 22 anos se aproxima de um desfecho positivo. Os números estão sobre a mesa, e o clube propõe dobrar o salário do meio-campista em caso de mudança para General Severiano, conforme apurado pela GOAL.

Hoje, a jovem promessa ganha cerca de R$ 90 mil por mês na Academia de Futebol. O Alvinegro da Estrela Solitária está disposto a pagar um salário que se aproxime dos R$ 180 mil mensais para o jovem. O clube conta com aporte financeiro de John Textor após a sua mudança para SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

O projeto apresentado e a remuneração que o Botafogo está disposto a pagar agradaram ao jogador, que já deu sinal verde para a sua transferência no mercado da bola. A ideia é que ele seja anunciado ainda no mês de março, antes do início do Campeonato Brasileiro, marcado para 17 de abril.

Mais artigos abaixo

A intenção dos cariocas é pagar entre 6 milhões de euros (R$ 33,63 milhões na cotação atual) e 7 milhões de euros (R$ 39,24 milhões) pela aquisição do meio-campista. Esse valor será por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Além disso, o Botafogo definiu que vai desembolsar 3,5 milhões de euros (R$ 19,62 milhões) por 20% dos direitos econômicos ao término da primeira temporada do seu contrato por meio de uma cláusula de obrigação de compra. Os moldes da negociação agradam ao Palmeiras, que ainda discute alguns detalhes com o Botafogo nos bastidores. A negociação completa pode variar entre 9,5 milhões de euros (R$ 53,22 milhões) e 10,5 milhões de euros (R$ 58,82 milhões).

Patrick de Paula é tratado como uma promessa nos bastidores da Academia de Futebol. Em março de 2020, ele teve o seu contrato renovado com o clube até 31 de dezembro de 2025. O jogador foi bastante utilizado em suas duas primeiras temporadas pelo profissional, 2020 e 2021, mas perdeu espaço neste ano. Até agora, fez quatro jogos pelo time de Abel Ferreira, sendo dois como titular e dois como reserva, e deu uma assistência.