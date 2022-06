Botafogo no Brasileirão 2022: objetivo é não cair ou time pode sonhar mais alto?

Alvinegro deu esperança à torcida com a realidade da SAF, mas tem um dos piores desempenhos do Campeonato Brasileiro até aqui

Muita coisa mudou nas aspirações da torcida botafoguense entre 2021, após a campanha de acesso da Série B para a elite, e o 2022 com a compra da SAF alvinegra por parte do empresário John Textor. Contratações foram feitas, inclusive algumas das mais caras da história do Botafogo, e a expectativa virou um tema a ser decifrado.

Isso porque, apesar de ter conseguido trazer o técnico Luís Castro e vários reforços, Textor garantiu que o primeiro objetivo do Botafogo é não cair no Brasileirão. O norte-americano chegou a citar o meio de tabela como um objetivo neste primeiro ano de seu projeto.

Briga por títulos ou vaga em Libertadores, vale destacar, nunca foram promessas feitas neste início de Botafogo SAF.

“Fala-se muito sobre ser campeão. E as pessoas já estão nos noticiários se perguntando em que patamar este elenco estará com base nos jogadores que estão chegando. Ouvi comentaristas de TV dizerem que isso seria um começo bem-sucedido para a nova era se conseguirmos uma vaga na Copa Sul-Americana. Eu acho que será um começo bem-sucedido se não formos rebaixados”, disse Textor em entrevista ao O Globo.

No início do Brasileirão, contudo, alguns bons resultados fizeram os alvinegros olharem para a parte de cima da tabela e sonhar. Mas a realidade tem batido forte nos últimos jogos: entre as rodadas 7 e 10 deste Brasileirão, o time treinado por Luís Castro não venceu e apresentou atuações bem ruins.

A derrota por 4 a 0 para o Palmeiras selou de vez o péssimo momento alvinegro, com três revezes seguidos no Brasileirão. Ainda com 12 pontos, o Botafogo agora se vê mais próximo da zona de rebaixamento do que da parte de cima da tabela – tem apenas um ponto a mais do que as equipes que abrem o Z-4.

O técnico Luís Castro, visivelmente abatido, reconheceu na entrevista coletiva após a derrota para o Palmeiras que o seu trabalho precisa apresentar resultados também a curto prazo – apesar de ter sido contratado com discurso de que construiria uma identidade a médio/longo prazo para este Botafogo em nova fase.

Luís Castro: “Não vendo ilusões”

Vitor Silva/Botafogo

"Se eu não ganhar, tenho que sair e entrar outro no meu lugar. Não há meios termos nisso, não há nada escondido. O pior na vida é não sermos claros naquilo que fazemos todos os dias", disse Luís, que também relembrou que nunca vendeu falsas ilusões em seu discurso sobre as aspirações de sua equipe neste primeiro momento.

"O projeto não vive de treinadores, mas sim de si próprio. É um caminho de construção para mantermos na Série A neste ano e ser campeões daqui a dois, três anos. Nunca vendi ilusões porque vim muito de baixo e não vai ser aqui que vou vender ilusões porque mídia, torcida, direção queira. Neste momento o que temos de seguir é construir uma equipe competitiva", destacou.

A visão da diretoria: “projeto é de reestruturação”

Em entrevista recente ao jornal O Globo, o diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, fez coro ao discurso que pede pés no chão neste primeiro ano.

Vitor Silva/Botafogo

“Ainda estamos em processo de mudança. Se a gente conseguir vaga na Libertadores, legal, superou as expectativas. Mas não é o que estamos vendendo. Vamos trabalhar sempre para o melhor, mas sabemos os processos que temos que passar para isso”, disse o dirigente.

Um 2022 sem sustos? Pode ser bem difícil

Em meio a expectativas distintas dentre o que vem das arquibancadas e o que tem acontecido nos corredores do Estádio Nilton Santos, um consenso extraoficial aparente é de que o objetivo da temporada 2022 é de fazer um Brasileirão sem sofrer com a luta contra o rebaixamento.

Resta saber se o time, que promete ser reforçado no decorrer da competição, vai conseguir entregar isso para, quem sabe, fazer o torcedor alvinegro voltar a subir sua expectativa. Afinal de contas, o papel básico de qualquer torcida é acreditar, ficar animada e cantar.

Números no Brasileirão preocupam

Cesar Greco/Palmeiras

Até a décima rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, o desempenho ofensivo e defensivo deste Botafogo em construção preocupa.

O ataque não inspira confiança: foram 12 gols marcados de um total de 11.4 gols esperados (xG), um número de médio para baixo em comparação aos demais 20 participantes do Brasileirão 2022.

A defesa, porém, chama atenção negativamente: a equipe de Luís Castro é a segunda mais vazada do torneio (15 gols sofridos) e tem os piores números de gols contra esperados, levando em conta esta que é uma métrica que analisa a qualidade das chances que permite ao seu adversário (15.98), e não a quantidade.

Subtraindo os gols esperados pró e contra, após dez rodadas deste Brasileirão, o Botafogo tem o pior saldo de todos: -4.84. É um alerta e tanto para os alvinegros e que mostra: fazer uma campanha tranquila promete ser mais difícil do que prometia a expectativa.

Hoje, o objetivo do momento é não cair.