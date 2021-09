Botafogo na Série B 2021: artilheiros, garçons, classificação e chances de subir

O Alvinegro luta com todas as suas forças para retornar à primeira divisão do futebol brasileiro

Com um elenco repleto de jovens jogadores de sua base, com adições de outros atletas com maior experiência, o Botafogo busca o seu “resgate da dignidade” em 2021 após o traumático rebaizamento da temporada anterior. Embora conviva com uma difícil situação financeira, o Alvinegro mira, com todas suas forças, o retorno à primeira divisão do nosso futebol.

Já passamos da metade desta Série B, e depois de muito oscilar sob o comando de Marcelo Chamusca o Botafogo engatou uma sequência de bons resultados após a chegada de Enderson Moreira, atual técnico do clube, e conseguiu se recolocar entre os postulantes ao aceso... e ao título.

No próximo desafio, válido pela 22ª rodada, o Botafogo enfrenta o Remo, em Belém, e busca manter o bom momento. A presença do atacante Chay é a esperança de um bom resultado – enquanto os botafoguenses também seguem sonhando com a chegada de Rafael, lateral-direito que fez história no Manchester United, para possivelmente reforçar o clube de seu coração.

Confira, abaixo, as principais informações do Botafogo nesta edição 2021 da Série B.

Botafogo na Série B 2021: artilharia

JOGADOR GOLS PARTIDAS Chay 8 18 Rafael Navarro 7 21 Diego Gonçalves 4 18 Marco Antonio 3 21 Pedro Castro 1 20 Rafael Moura 1 18 Oyama 1 15 Felipe Ferreira 1 7 Joel Carli 1 4 Romildo 1 3

De contrato novo firmado com o Alvinegro, Chay tem sido o grande destaque do Botafogo nesta temporada. O atacante de 30 anos, que já foi eleito melhor do mundo no Futebol de 7, fez oito gols e tem protagonizado uma parceria prolífica com Rafael Navarro.

Botafogo na Série B 2021: garçons

JOGADOR ASSISTÊNCIAS PARTIDAS Rafael Navarro 6 21 Chay 3 18 Warley 3 17 Marco Antonio 2 21 Daniel Borges 1 21 Pedro Castro 1 20 Diego Gonçalves 1 18 Oyama 1 15 Ronald 1 8 Hugo 1 5

Centroavante de ofício, Rafael Navarro não é daqueles que ficam parados na grande área. O jovem de 21 anos é o líder de passes para gols – e a esperança do torcedor é de que ele renove o contrato com o clube, embora as notícias sejam de dificuldade por um acordo. Logo atrás nesta disputa estão Chay e Warley.

Botafogo na Série B 2021: classificação

Botafogo na Série B 2021: chances de subir

Segundo os dados do departamento de matemática da UFMG, famoso por calcular as probabilidades no futebol desde 2005, o Botafogo tem, neste momento, 49% de chances de subir para a primeira divisão do Brasileirão - os dados deverão ser atualizados no domingo, após o jogo contra o Remo.

Já para ser campeão, a probabilidade é de 10.7%. As chances de rebaixamento são inferiores a 1%.

