Botafogo lança novo plano de Sócio Torcedor: veja preço e benefícios do Camisa 7

O Alvinegro divulgou o seu novo plano de associação, que tem opção grátis para criança até 12 anos e pode garantir até voto em eleições de presidente

Em meio à reformulação interna pela qual vem passando, o Botafogo anunciou mudanças em seu plano de Sócio Torcedor: sai o “Sou Botafogo” e entra agora o “Camisa 7”, que traz consigo benefícios e sistema de recompensas por pontos que podem ser revertidos em descontos em produtos e até mesmo com votos de onde o clube deverá investir alguns de seus valores.

O plano mais barato custa R$ 19,90 por mês, enquanto o mais caro oferece um número maior de recompensar e tem valor de R$ 149,90 mensais. Confira, abaixo, mais detalhes dos preços e benefícios oferecidos pelo clube da Estrela Solitária.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Valores do “Camisa 7”

VIVA A GLÓRIA DE SER CAMISA 7!⭐



Hoje, às 19h, o lançamento do programa de sócio-torcedor! #7éFogo pic.twitter.com/2rvVW7f0MB — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 15, 2021

Plano Branco: oferece 10% de desconto em todas as compras na loja online oficial, além de ser dar “Nível 1” de pontos para serem trocados por produtos e experiências além do cartão, carta, um livreto e brindes como botons e adesivos. Preço mensal: R$ 19,90;

Plano Preto: 30% de desconto, por temporada, no uniforme oficial e 10% de desconto nos produtos da loja oficial online do clube, além de dar “Nível 2 ´para trocar por produtos e experiências e brindes como: cartão, carta, adesivos, boton, livreto dos camisas 7, ‘sacochila’ e moeda comemorativa. Preço mensal: R$ 39,90.

Plano Alvinegro: 50% de desconto, por temporada, no uniforme oficial e 15% de desconto nas demais compras feitas na loja oficial online. Nível 3 de pontos, além dos brindes oferecidos nos planos Branco e Preto além de boné, pin e álbum comemorativo. Preço mensal: R$ 79,90.

Plano Glorioso: um uniforme oficial grátis por temporada (100% de desconto) e 20% de desconto nas compras na loja online do clube. Nível 4 de pontos para serem trocados em produtos e experiências e um kit com os mesmos brindes oferecidos no Plano Alvinegro, além de kit com caderno, caneta e chaveiro. Se a pessoa seguir com o Plano Glorioso por dois anos ainda terá direito a voto nas eleições presidenciais do clube – direito até então reservado apenas aos sócios do clube. Preço mensal: R$ 149,90.

Passando de geração em geração a #GlóriaDeSerCamisa7 🔥



Biriba mandou avisar que agora as nossas crianças têm um plano especial! ⭐️



Acesse https://t.co/EK7HUuFhnn para fazer a sua adesão e a de seus filhos. Vamos juntos, Fogão! ⚪️⚫️



📷: Vítor Silva / BFR pic.twitter.com/3HGYns2H5D — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 16, 2021

Plano Cria (para crianças até 12 anos): carteirinha digital e direito a check-in para os jogos. Preço mensal: grátis.

Plano Cria+ (para crianças até 12 anos): cartão, kit anual, direito a check-in para os jogos, descontos em uniforme infantil, participação em sorteios para entrar em campo com o time. Preço mensal: R$4,50.

Para se associar, o site é: camisa7.botafogo.com.br

Benefícios

Todos os planos incluem ao menos 50% de desconto no preço dos ingressos para jogos no Estádio Nilton Santos – quando torcedores voltarem a ser permitidos nos jogos. Outros pacotes por temporadas a serem divulgados.

Lives exclusivas com dirigentes do clube, votação em projetos que receberão recursos financeiros e relatórios mensais de transparência.

Sorteios de camisas usadas pelo time a cada jogo disputado, escalação em primeira mão, vídeos exclusivos e descontos e cashback com parceiros (confira aqui os parceiros).