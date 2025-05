Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), pela 10ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo recebe o Fluminense na noite desta terça-feira (13), às 18h (de Brasília), no Aniceto Moscoso, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

Chegando à metade do turno, o Botafogo se encontra em uma posição incômoda na tabela: está a três pontos do primeiro time dentro da zona de classificação para o mata-mata, mas também a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. A equipe conquistou dez pontos em nove jogos e ocupa atualmente a 14ª colocação. Do outro lado, o Fluminense está duas posições acima, com 11 pontos.

Prováveis escalações

Botafogo: Cristiano; Huguinho, Marquinhos, Justino e Lucyo; Thiago Lauro, Zappelini e Valim; Yarlen, Caniggia e Fortunato. Técnico: Rodrigo Bellão.

Fluminense: Kevyn Vinícius; Julio Fidélis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann, Isaque e Enzo; Keven Samuel e Kelwin. Técnico: Rômulo Rodriguez.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?