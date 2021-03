Botafogo, Fluminense e Vasco se posicionam contra volta de público no Carioca 2021, em meio à pandemia

Botafogo, Fluminense e Vasco consideram tentativas de trazer torcedores aos estádios irresponsáveis. Flamengo ainda não comentou o assunto

A edição de 2021 do Campeonato Carioca começou no último dia 2 de março, e três dos gigantes do estado já se posicionam contra o retorno das torcidas aos estádios.

A preocupação surgiu após uma reunião dos clubes com a FERJ, federação do estado, onde foi sugerido um “teste de disciplina” aos times, que poderiam levar um número limitado de convidados a cada partida.

Botafogo, Fluminense e Vasco prontamente se mostraram contrários a um possível retorno dos estádios. Com publicações em suas redes sociais, os clubes compartilham a ideia de que o momento não é ideal para experimentos no sentido, especialmente com o crescimento nas infecções e falecimentos por conta do Covid-19. O Flamengo não se pronunciou sobre o assunto.

Em uma semana que marcou o dia com número recorde de mortes no país desde o início da pandemia (última quinta, 4, com 1.840 vítimas), os campeonatos estaduais de Paraná e Santa Catarina já foram paralisados, enquanto o estágio vermelho em São Paulo já acende o alerta para o Paulistão, e Vasco e Flamengo sofrem com desfalques por conta de atletas infectados.

Confira as declarações dos clubes:

O Botafogo de Futebol e Regatas reafirma o seu posicionamento de contrariedade ao retorno de torcedores aos estádios de futebol e reitera a sua postura publicamente conhecida desde o início da proliferação da COVID-19. — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 6, 2021

Fluminense é contrário ao retorno do público aos estádios.

Clube não vê sentido nesta discussão em clima de tanta incerteza. Leia a nota na íntegra >> https://t.co/N5iimNLyNi pic.twitter.com/CjmHucWSPO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 6, 2021