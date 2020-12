Botafogo x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Deixando de lado a eliminação na Copa Libertadores, o Flamengo enfrenta o neste sábado (5), às 17h (de Brasília), no estádio Nilton , pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

Vice-lanterna do Brasileirão, o Botafogo entra em campo pressionado por uma vitória neste sábado (5).

Sem vencer há sete rodadas, o Alivinegro aparece em penúltimo lugar com 20 pontos, e está a cinco de deixar a zona de rebaixamento.

Com Eduardo Barroca, que testou positivo para Covid-19, e segue afastado, a equipe será comandada pelos auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flavio.

