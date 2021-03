Botafogo x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico carioca será disputado nesta quarta-feira (24), pela quinta rodada da Taça Guanabara; veja como acompanhar ao vivo na internet

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h35 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na TV Record (para Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus, Cabrália, Campos, Varginha, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville, Chapeco, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu), na TV aberta, e pelo pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Flamengo DATA Quarta-feira, 24 de março de 2021 LOCAL Nilton Santos- Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h35 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca mais uma vitória no Carioca / Foto: Getty Images

A TV Record (para Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus, Cabrália, Campos, Varginha, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville, Chapeco, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu), na TV aberta, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo desta quarta-feira (24), às 21h35 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem escalar todos os principais jogadores na temporada, o Flamengo busca mais uma vitória na Taça Guanabara, em meio a negociação frustrada por Rafinha.

A equipe deve entrar em campo com um time semelhante ao que venceu o Resende, na última sexta (19).

Só vem, Nação!



Amanhã tem Mengão x Botafogo, no Nilton Santos, pelo @cariocao, e você acompanha essa e todas as outras partidas do campeonato AO VIVO E COM IMAGENS na FlaTV+!



Por apenas 4x de R$ 32,48 ou R$ 129,90 à vista!



Assine agora: https://t.co/nJit2K42t0 pic.twitter.com/1yf55AypoY — Flamengo (@Flamengo) March 23, 2021

Já o Botafogo, vem de três empates e uma vitória, e agora busca o triunfo sobre o rival, após ter visto o Vasco empatar nos minutos finais na última rodada.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista, Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura (Daniel Cabral), João Gomes e Pepê; Michael, Rodrigo Muniz e Lázaro.

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Paulo Victor; José Wellison (Gilvan), Rickson e Matheus Frizzo; Warley, Matheus Babi e Marcinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 1 Fluminense Carioca 14 de março de 2021 Flamengo 4 x 1 Resende Carioca 20 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boavista x Flamengo Carioca 27 de março de 2021 21h05 (de Brasília) Flamengo x Bangu Carioca 31 de março de 2021 21h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Bangu 0 x 0 Botafogo Carioca 14 de março de 2021 Vasco 1 x 1 Botafogo Carioca 21 de março de 2021

Próximas partidas