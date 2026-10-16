Botafogo fica perto de contratar Mateo Peralta, promessa uruguaia de 20 anos

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Alvinegro oferece pré-contrato de quatro anos ao meia do Danubio e busca antecipar sua chegada para janeiro de 2027

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O Botafogo está próximo de acertar a contratação de Mateo Peralta, meia uruguaio de 20 anos que defende o Danubio. O clube carioca ofereceu um pré-contrato ao jogador e está confiante em chegar a um acordo. A negociação é vista como uma oportunidade de mercado para reforçar o elenco com um atleta jovem e promissor, que pode atuar tanto como camisa 8 quanto como camisa 10.

Peralta chamou a atenção do departamento de futebol alvinegro por sua capacidade técnica, qualidade na finalização e mentalidade competitiva. O uruguaio é comparado aos argentinos Cristian Medina e Álvaro Montoro, jogadores do atual elenco do Botafogo, embora tenha características próprias. A avaliação interna é de que o meia pode representar um reforço importante sem exigir um investimento elevado.

A proposta do Botafogo prevê um contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais uma temporada. O vínculo de Peralta com o Danubio vai até março de 2027, mas o clube brasileiro tenta viabilizar sua liberação antecipada. A ideia é pagar um valor simbólico à equipe uruguaia e deixar uma porcentagem dos direitos econômicos com o clube formador, permitindo que o jogador chegue ao Rio de Janeiro no mês de janeiro.

O meia também acumula experiência nas categorias de base da seleção uruguaia. Em 2025, disputou o Sul-Americano Sub-20, torneio conquistado pelo Brasil. Em julho de 2026, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) colocou Peralta na sétima posição entre os melhores meias sub-21 da América do Sul.

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Na temporada de 2026, o uruguaio disputou 33 partidas pelo Danubio, marcou sete gols e deu uma assistência. A equipe ocupa a 13ª posição do Campeonato Uruguaio. Caso as negociações avancem como o esperado, Peralta poderá reforçar o Botafogo a partir da próxima janela de transferências do futebol brasileiro, que será aberta no dia 4 de janeiro de 2027.

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Enquanto o acordo com a promessa uruguaia não é fechado, o Botafogo se prepara para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso enfrenta a Chapecoense neste sábado (17 de outubro), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada da competição.