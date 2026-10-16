Botafogo fica perto de contratar Mateo Peralta, promessa uruguaia de 20 anos

Alvinegro oferece pré-contrato de quatro anos ao meia do Danubio e busca antecipar sua chegada para janeiro de 2027
O Botafogo está próximo de acertar a contratação de Mateo Peralta, meia uruguaio de 20 anos que defende o Danubio. O clube carioca ofereceu um pré-contrato ao jogador e está confiante em chegar a um acordo. A negociação é vista como uma oportunidade de mercado para reforçar o elenco com um atleta jovem e promissor, que pode atuar tanto como camisa 8 quanto como camisa 10.
Peralta chamou a atenção do departamento de futebol alvinegro por sua capacidade técnica, qualidade na finalização e mentalidade competitiva. O uruguaio é comparado aos argentinos Cristian Medina e Álvaro Montoro, jogadores do atual elenco do Botafogo, embora tenha características próprias. A avaliação interna é de que o meia pode representar um reforço importante sem exigir um investimento elevado.
A proposta do Botafogo prevê um contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais uma temporada. O vínculo de Peralta com o Danubio vai até março de 2027, mas o clube brasileiro tenta viabilizar sua liberação antecipada. A ideia é pagar um valor simbólico à equipe uruguaia e deixar uma porcentagem dos direitos econômicos com o clube formador, permitindo que o jogador chegue ao Rio de Janeiro no mês de janeiro.
O meia também acumula experiência nas categorias de base da seleção uruguaia. Em 2025, disputou o Sul-Americano Sub-20, torneio conquistado pelo Brasil. Em julho de 2026, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) colocou Peralta na sétima posição entre os melhores meias sub-21 da América do Sul.
Na temporada de 2026, o uruguaio disputou 33 partidas pelo Danubio, marcou sete gols e deu uma assistência. A equipe ocupa a 13ª posição do Campeonato Uruguaio. Caso as negociações avancem como o esperado, Peralta poderá reforçar o Botafogo a partir da próxima janela de transferências do futebol brasileiro, que será aberta no dia 4 de janeiro de 2027.
Enquanto o acordo com a promessa uruguaia não é fechado, o Botafogo se prepara para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso enfrenta a Chapecoense neste sábado (17 de outubro), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada da competição.
Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
Especialidades:
Minha memória favorita com o futebol
- Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
- Análises e reportagens especiais
- Produção de textos com foco em SEO
: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
Rafael Navarro crê que brasileiros da MLS merecem estar no radar da seleção e lembra encontro com Lionel Messi: "Entrou e mudou o jogo"
É tudo ou nada para Vinícius Júnior!
All in do Corinthians em Memphis Depay é um case de sucesso
Como ida para o Lyon poderia ajudar Endrick a voltar ao radar do Brasil para a Copa do Mundo de 2026
O raio-x das principais transferências da janela no futebol brasileiro
Contratação de Lucas Paquetá simboliza o status do Flamengo como potência mundial
Rayan acelera na Premier League e mostra que está pronto para o próximo passo
Eles fizeram história! Entenda o sucesso do FK Bodø/Glimt, novo xodó do futebol europeu que vem derrotando gigantes na Champions League