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Joaquim Lira Viana

Botafogo fica perto de contratar Mateo Peralta, promessa uruguaia de 20 anos

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Alvinegro oferece pré-contrato de quatro anos ao meia do Danubio e busca antecipar sua chegada para janeiro de 2027

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O Botafogo está próximo de acertar a contratação de Mateo Peralta, meia uruguaio de 20 anos que defende o Danubio. O clube carioca ofereceu um pré-contrato ao jogador e está confiante em chegar a um acordo. A negociação é vista como uma oportunidade de mercado para reforçar o elenco com um atleta jovem e promissor, que pode atuar tanto como camisa 8 quanto como camisa 10.

Peralta chamou a atenção do departamento de futebol alvinegro por sua capacidade técnica, qualidade na finalização e mentalidade competitiva. O uruguaio é comparado aos argentinos Cristian Medina e Álvaro Montoro, jogadores do atual elenco do Botafogo, embora tenha características próprias. A avaliação interna é de que o meia pode representar um reforço importante sem exigir um investimento elevado.

A proposta do Botafogo prevê um contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais uma temporada. O vínculo de Peralta com o Danubio vai até março de 2027, mas o clube brasileiro tenta viabilizar sua liberação antecipada. A ideia é pagar um valor simbólico à equipe uruguaia e deixar uma porcentagem dos direitos econômicos com o clube formador, permitindo que o jogador chegue ao Rio de Janeiro no mês de janeiro.

O meia também acumula experiência nas categorias de base da seleção uruguaia. Em 2025, disputou o Sul-Americano Sub-20, torneio conquistado pelo Brasil. Em julho de 2026, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) colocou Peralta na sétima posição entre os melhores meias sub-21 da América do Sul.

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Na temporada de 2026, o uruguaio disputou 33 partidas pelo Danubio, marcou sete gols e deu uma assistência. A equipe ocupa a 13ª posição do Campeonato Uruguaio. Caso as negociações avancem como o esperado, Peralta poderá reforçar o Botafogo a partir da próxima janela de transferências do futebol brasileiro, que será aberta no dia 4 de janeiro de 2027.

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17 de out. de 2026

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Enquanto o acordo com a promessa uruguaia não é fechado, o Botafogo se prepara para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso enfrenta a Chapecoense neste sábado (17 de outubro), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada da competição.

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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção de textos com foco em SEO
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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