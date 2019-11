Botafogo faz valer retrospecto e acaba com invencibilidade de Coelho no Corinthians

Diego Souza garantiu a vitória que ajuda o Glorioso na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

O conseguiu, neste domingo (24), uma vitória importantíssima em sua luta para fugir do rebaixamento. Em jogo disputado no estádio Nilton , o Glorioso bateu o por 1 a 0 e chegou a 39 pontos, abrindo quatro de vantagem em relação ao – time que abre a zona de rebaixamento e enfrenta o nesta segunda (25).

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Diego Souza foi o autor do único gol da partida, que fez valer o retrospecto melhor do Glorioso sobre o no histórico do confronto. Em 96 jogos oficiais, o Botafogo chegou a 40 vitórias contra 33 do Corinthians.

A equipe carioca também pôs um fim à invencibilidade que o técnico interino Dyego Coelho acumulava em três jogos (dois empates e uma vitória). Com o resultado, o Corinthians, que em 2020 será treinado por Tiago Nunes, segue com 50 pontos, na oitava posição.